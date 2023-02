Rusiyanın Novosibirsk şəhərində partlayış baş verib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, hadisə yaşayış evlərindən birində olub.

İlkin səbəb kimi qaz sızması göstərilir. Partlayış nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Həmçinin 11 nəfərin yaralandığı və xəstəxanaya yerləşdirildiyi, daha 11 nəfərin isə itkin düşdüyü bildirilir.

Araşdırmalar davam etdirilir.

