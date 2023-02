Zelenski NATO ölkələrinə çağırış edib

“Rusiya raketlərinin Moldova və Rumıniyadan keçməsi NATO-nun təhlükəsizliyinə təhdiddir”.

Metbuat.az “RBK Ukraina”ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenki deyib. O bildirib ki, dünya Rusiya terrorunun qarşısını almalıdır:

“Bu gün Rusiyanın bir neçə raketi Moldova və Rumıniyanın hava sərhədini pozub. Bu, qarşısı alına bilən terrordur. Dünya bunu etməlidir”.

Zelenski qeyd edib ki, bugünkü hücum zamanı Rusiya 70-dən çox raket atıb:

“Onlardan 60-ı havadaca zərərsizləşdirilib. Düşmənin hədəfləri mülki infrastruktur və dinc sakinlərdir. Raket zərbələri nəticəsində ölənlər var".

