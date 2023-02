Türkiyədə hamı 24 il əvvəl zəlzələ günü anadan olan, fevralın 6-da baş verən zəlzələdə isə həlak olan 24 yaşlı Osman Enes Baştürkdən danışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Osman 17 avqust 1999-cu ildə Türkiyədə baş verən zəlzələ zamanı Qaziantepdə dünyaya gəlib.

Osman Enes fevralın 6-da baş verən zəlzələ zamanı üzərinə düşən divarın altında qalan qardaşını xilas etmək istəyərkən həlak olub.

Atası Mehmet Baştürk Osmanın həlak olduğu evə cəmi 3 gün əvvəl köçdüklərini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.