Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün saat 09:40 radələrində Tərtər rayon sakini 1981-ci il təvəllüdlü Gülnar Məmmədova qətlə yetirilib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, əri tərəfindən qətlə yetirilən Məmmədova Gülnar Etibar qızı Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin Sosial-İqtisadi İnkişafın Təhlili və Proqnozlaşdırılması Şöbəsində baş məsləhətçi kimi çalışırmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.