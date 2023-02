ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken Türkiyəyə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

Entoni Blinken vertolyotla türkiyəli həmkarı Mevlüt Çavuşoğlu ilə zəlzələ bölgəsində yollanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.