Təbrizin Kərkəc kəndində qazdan partlayış nəticəsində bir neçə bina uçub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” “Telegram” kanalında məlumat verilib.

Şərqi Azərbaycan əyalətinin Təcili Yardım İdarəsindən verilən ilkin məlumata görə, partlayış nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb, iki nəfər ölüb.

Araşdırmalar davam edir.

