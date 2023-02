Türkiyədə 6 fevralda baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra güclü zəlzələnin təkrar olacağını canlı yayımda açıqlayıbmış.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış zəlzələ üzrə mütəxəssisi, professor Cəlal Şəngör zəlzələ bölgəsində 6,7, yaxud 6,6 bal gücündə zəlzələnin olacağını bir neçə gün əvvəl televiziya kanallarından birində bildirib. Bir neçə saat öncə isə professorun dediyi təsdiqini tapıb. Belə ki, Hatayda 6.4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

