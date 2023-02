Türkiyədə baş verən iki yeni zəlzələdə 3 nəfər ölüb, 213 nəfər yaralanıb

Fevralın 20-də yerli vaxtla saat 20:04-də Türkiyənin Hatay vilayətində 6,4 bal gücündə zəlzələ olub. Saat 20:07-də isə bu vilayətin Samandağ rayonunda 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ nəticəsində 3 nəfər ölüb, 213 nəfər isə yaralanıb.

Qeyd edək ki, episentri Hatay vilayətinin Defne rayonunda olan yeraltı təkanlar ətraf vilayətlərdə də hiss edilib. Zəlzələ 16,7 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, fevralın 6-da Kahramanmaraş vilayətində baş verən 7,7 və 7,6 bal gücündə iki zəlzələ nəticəsində 41 mindən çox insan həlak olub, 108 minə yaxın insan yaralanıb.

