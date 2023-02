Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin üçüncü ordu korpusunun keçmiş komandanı, general-mayor Qriqori Xaçaturov saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "168.am" məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, hərbçi bir neçə gün əvvəl Milli Assambleyada Ermənistanın baş prokuroru Anna Vardapetyanın keçmiş müdafiə naziri, "Hayastan" fraksiyasının üzvü Seyran Ohanyana qarşı cinayət təqibinin başlanmasına icazə verilməsi ilə bağlı müraciətini müzakirə etdikdən sonra saxlanılıb.

