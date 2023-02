Hatayın əvvəlki görüntüsündən iz qalmayıb - FOTOLAR

Türkiyədə fevral ayının 6-da baş verən iki güclü zəlzələdə təsirlənən 10 şəhərdən biri də Hatay bölgəsi idi.

Dünən axşam saatlarında 6,4 və 5,8 ballıq zəlzələ ilə şəhər yenidən silkələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin yaratdığı dağıntılar şəhərin əvvəlki görüntüsüən əsər-əlamət saxlamayıb.

Qeyd edək ki, Hatay vilayətinin Defne rayonunda fevralın 20-də saat 20:04-də 6,4 bal gücündə zəlzələdən sonra ən böyüyü 5,8 olmaqla 32 ardıcıl təkan baş verib. Bir neçə şəhərdə binalar uçub. Yeraltı təkanlar Yunanıstan, Misir, İsrail, Livan, Suriya və Kiprdə hiss olunub. Baş vermiş iki zəlzələ nəticəsində 300-ə yaxın insan xəsarət alıb, 6 nəfər vəfat edib.

Hatayın havadan görüntülənən son halı:

