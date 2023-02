Türkiyədə zəlzələdə həlak olanların sayı 42 mini ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.

Bildirildiyinə görə, zəlzələ nəticəsində 42 310 nəfər həlak olub.

Zəlzələ bölgəsindən 448 018 vətəndaş təxliyə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.