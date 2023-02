Türkiyənin Diyarbakır ərazisind 4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az AFAD-a istinadən xəbər verir ki, təbiaə hadisəsi saat 06:04-də baş verib. Zəlzələnin dərinliyi 7 kilometr olub.

Qeyd edək ki, fevralın 6-da Kahramanmaraşda baş verən iki böyük zəlzələdən sonra bölgədə 7 mindən çox afterşoklar qeydə alınıb. 10 əyalətdə 4, 5 və 6 bal gücündə təkanlar davam edir.

