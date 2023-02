Türkiyədə zəlzələ nəticəsində uçan binalarla bağlı istintaqa cəlb olunanların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin təsirindən uçan və ziyan görən binalarla bağlı aparılan araşdırmalar nəticəsində həbs olunanların sayı 160-a çatıb.

Hazırda araşdırmalar davam edir.

