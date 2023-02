Dünən İranın Qum şəhərində 3 məktəbdən 15 şagird zəhərlənərək xəstəxanaya çatdırılıb.

Metbuat.az "Mouze" teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, Borucerd qubernatoru bu şəhərdəki qızlar liseyinin 62 şagirdində zəhərlənmə əlamətləri olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, son bir neçə gündə Qum şəhərində tələbələrin ardıcıl zəhərlənməsi məsələsi gündəmdədir.

