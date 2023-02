Türkiyədə baş vermiş zəlzələlərdə ümumilikdə 448 tibb işçisi həlak olub.

Metbuat.az "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin səhiyyə naziri Fəxrəddin Koca bildirib.

Onun sözlərinə görə, 528 tibb işçisi isə yaralanıb.

Xatırladaq ki, fevralın 6-da ocağı Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcık rayonunda olan 7,7 maqnitudalı və 9 saat sonra episentri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7,6 maqnitudalı iki zəlzələ olub. Nəticədə 43 556 nəfər ölüb.

