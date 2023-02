Türkiyədə baş verən zəlzələ fəlakətindən sonra ölkədə prezident seçkisinin təxirə salınması ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, "CNN international"a müsahibə verən Ərdoğanın sözçüsü İbrahim Kalın bildirib ki, seçkinin tarixi hələki təyin edilən vaxtda - mayın 14-də olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.