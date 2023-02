Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 44 374 nəfərə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, zəlzələ fevralın 6-da Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində 7,7 və 7,6 bal gücündə baş verib.

