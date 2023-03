Yunanıstanın Larisa şəhəri yaxınlığında sərnişin qatarı ilə yük qatarının toqquşması nəticəsində ölənlərin sayı 29 nəfərə çatıb.

Metbuat.az yunan mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 85 yaralanıb.

270 sərnişin faciə yerindən təxliyə edilərək Salonikiyə göndərilib.



Hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır.

