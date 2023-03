Hövsanda ödəmə terminalından 6 minə yaxın pul oğurlanıb.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Hövsan qəsəbəsi ərazisindəki marketlərin birinin qarşısından içərisində 5926 manat pul olan ödəmə terminalını oğurlamaqda şübhəli bilinən digər şəxs – Allahverdi Rzayev də müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

