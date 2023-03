Erməni KİV-i iddia edir ki, Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan postu ilə vidalaşır.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, namizədlər içərisində deputat, müdafiə komitəsinin sədri Andranik Köçəryan var. Lakin nəşr bu xəbərin yalan olduğunu, Andranikin özünün belə informasiya yaydığını bildirir.

Məlumata görə, Surendən sonra müdafiə naziri postunda Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Abazyan oturacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.