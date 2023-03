Çexiyanın yeni seçilmiş prezidenti Pyotr Pavel aprel ayında Ukraynaya səfər etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə RBC Ukrayna məlumat yayıb.

Pavel martın 9-da keçiriləcək andiçmə mərasimində dövlət başçısı vəzifəsinə başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.