Prezident İlham Əliyev bir qrup qadını TƏLTİF ETDİ

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Abdurahmanova Neva Sabir qızı

Baba-zadə Könül Elçin qızı

Həsənova Afət Sadıq qızı

Hüseynova Nübarək Kamran qızı

İbrahimova Aida Ziyad qızı

İsmayıl Şəhla Rafiq qızı

İsmayılova Nəsibə İsrafil qızı

İsmayılova Zərintac İsmayıl qızı

Qəhrəmanova Məlahət Cəmil qızı

Quliyeva Ədalət Abid qızı

Mahmudova Ramilə Rasim qızı

Manafova Qalina Yakovlevna

Mehtiyeva Rahilə İbrahim qızı

Məmmədova Nərgiz Həkim qızı

Məmmədova Nəzakət Salah qızı

Məmmədova Zümrüd Musa qızı

Mirhadiyeva Zəminə Rza qızı

Muradova Zəhra Bilal qızı

Rizazadə İradə Bağır qızı

Vəliyeva Tünzalə Vəli qızı

Yedadayeva Yafo Ariilovna.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.