Tbilisinin mərkəzində mitinq başa çatıb, onun keçirildiyi Rustaveli prospektində nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub.

Bu barədə Metbuat.az Gürcüstan mətbuatına istinadən yazır.

“Rustaveli prospektində avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub. Hüquq-mühafizə orqanları, xüsusi təyinatlılar ərazini tərk edir, su reaktiv maşınları götürülür. Mitinq iştirakçıları da parlamentin ətrafındakı ərazini tərk edirlər”, - deyə KİV yazır.

