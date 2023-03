Britaniya polisi “Mançester Siti”nin müdafiəçisi Kayl Uokerin barda çəkilmiş görüntülərini araşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda futbolçunun sərxoş vəziyyətdə bara daxil olaraq orada şalvarını çıxardığı, rəqs etdiyi və qızların birinin bədəninə toxunduğu əks olunub. Buna baxmayaraq, Uloker çərşənbə günü klubun məşqində iştirak edib. Klub 32 yaşlı futbolçuya qarşı tədbir görmək fikrində deyil.

