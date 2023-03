Qubada yol qəzası törədib qaçan biznesmendən DƏHŞƏTLİ ƏMƏL

Quba rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, dünən səhər saatlarında rayonun İspik kənd sakini olan 1987-ci il təvəllüdlü İntiqam Əlimuradovun meyiti Qəçrəş yaxınlığında-meşəlik sahədə tapılıb. Onun Qəçrəşdə yerləşən restoranlardan birinin rəhbəri olduğu məlum olub.

Araşdırmalar zamanı, həmçinin üzə çıxıb ki, martın 6-sı saat 16 radələrində İ.Əlimərdanov Quba şəhərində yol qəzası törədib. Belə ki, həmin vaxt o, idarə etdiyi “Niva” markalı 40 BB 011 avtomobillə piyada, 1973-cü il təvəllüdlü Rövşən İslam oğlu Ağayevi vurub. Xəsarət alan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan sonra İntiqam Əlimərdanov hadisə yerindən uzaqlaşıb və polisə izahat verməyib.

Xəstəxanaya yerləşdirilmiş R.Ağayevin vəziyyəti hazırda orta-ağır qiymətləndirilir.

