Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsində keçirilən “Sevilya” - “Fənərbaxça” oyunu zamanı gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçı izləmək üçün “Ramon Sançes Pisxuan” stadionuna gedən türkiyəli azarkeşlər İspaniya polisinin təzyiqinə məruz qalıblar. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə polislərin azarkeşləri döydüyü görünür. Qeyd edək ki, oyun 2-0 hesabı ilə “Sevilya”nın xeyrinə başa çatıb.



