Azərbaycanda İran casus şəbəkələrinə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində bir dəstə saxlanılıb.

