“Çelsi” martın 26-da ev oyunlarını keçirdiyi stadionda iftar yeməyi verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə London klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb. Həmin dövrdə milli komandaların oyunları səbəbindən “Çelsi” “Stemford Bric”də heç bir matça çıxmayacağı üçün belə imkan yaranıb. “Çelsi” bu qərarı ilə Premyer Liqa təmsilçiləri arasında stadionunda iftar yeməyi verən ilk klub kimi tarixə düşəcək.

Qeyd edək ki, Ramazan ayı bu il martın 22-də başlayacaq.

