ABŞ-ın sosial media fenomeni Cami Strealla diqqətçəkən paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o gizlicə hərbi hissələrdən birinə girərək, açıq video çəkdiyini irəli sürüb. İddialara görə, yaxşı mühafizə olunan hərbi hissəyə girməyi bacaran fenomen, həmin videonu böyük pul qarşılığında satıb. Onun satdığı videoya baxmaq üçün 126 mindən çox insan pul ödəyib. Qadın videodan əldə etdiyi gəlirlə ehtiyacı olan və döyüşlərdə yaralanan keçmiş əsgərlərə də dəstək olduğunu ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.