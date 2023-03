Çempionlar Liqasının 1/8 finalında keçirilən "Mançester Siti" - "Leyptsiq" cavab oyunundan (7:0) videoicmalı təqdim edirik.

“Mançester Siti” (İngiltərə) – “Leyptsiq” (Almaniya) - 7:0

Qollar: Haaland, 23-pen. 24, 45+2, 54, 57, İlkay Gündoğan, 49, De Brüyne, 90+2

İlk oyun – 1:1

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.