Çempionlar Liqasında 1/4 final cütlükləri bilindi - Sürpriz qarşılaşmalar

Bu gün Çempionlar Liqasında 1/4 və 1/2 final mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA-nın qərargahında keçirilən mərasimdə 1/8 finalın qalibi olan 8 komanda açıq püşk yolu ilə rəqiblərini tanıyıb.

1/4 final

“İnter" (İtaliya) - “Benfika” (Portuqaliya)

“Mançester Siti" (İngiltərə) - “Bavariya” (Almaniya)

“Milan" (İtaliya) - “Napoli" (İtaliya)

“Real" (İspaniya) - “Çelsi" (İngiltərə)

1/2 final

"Real" - "Çelsi" / "Mançester Siti" - "Bavariya"

"İnter" - "Benfika" / "Milan" - "Napoli"



1/4 finalın matçları 11-12 aprel və 18-19 aprel, 1/2 finalın oyunları 9-10 may və 16-17 may, final isə 10 iyunda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.