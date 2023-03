Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyədə səfərdə olan Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistönü arasında keçirilən görüşdə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yağışda görüşü izləyən finlandiyalı jurnalistin ayaqqabısının islandığını görən Ərdoğan Aparat rəhbəri Həsən Doğana jurnalistə ayaqqabı hədiyyə etməyi tapşırıb. Daha sonra Ərdoğan Həsən Doğandan ayaqqabı ölçülərinin götürülüb-götürülmədiyi ilə maraqlanıb.

Həmin anların görüntülərini təqdim edirik:

