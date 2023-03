“İstənilən müharibə sülhlə başa çatır”.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlama verən ölkənin müdafiə naziri Sergey Şoyqu Ukraynadakı müharibənin perspektivlərindən danışarkən deyib.

Bununla belə, rusiyalı nazir müharibənin nə zaman başa çatacağı ilə bağlı suala cavab verməyib.

