Almaniya millisinin sabiq oyunçusu Mesut Özil karyerasını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı yarımmüdafiəçi bu barədə rəsmi sosial media hesabında paylaşım edib.

Təcrübəli oyunçu 17 illik karyerasını sonlandırdığını yazıb.

Qeyd edək ki, Mesut Özil Türkiyədə "Başakşehir", "Fənərbağça", Almaniya "Şalke", "Verder" İspaniyada "Real Madrid", İngiltərədə "Arsenal" kimi klubların formasını geyinib. O, 2014-cü ildə Almaniya yığması ilə dünya çempionu olub.

