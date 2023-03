Şirvanda 4 ay müddətində evdən 100 min manatlıq oğurluq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 24.11.2022-ci ildən 23.03.2023-cü il tarixədək olan müddət ərzində naməlum şəxs və ya şəxslər Şirvan şəhər sakini Qafarzadə Arif Firuz oğlunun yaşadığı evə qanunsuz daxil olaraq 50 min ABŞ dolları və 15 min manat pulu gizli yolla talayıb, zərərçəkmişə ümumilikdə yüz min manat məbləğində maddi ziyan vurublar.

Faktla bağlı Şirvan Şəhər Polis Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.