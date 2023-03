Makiyaj etməsə də gözəllik kraliçası oldu: "Qüsurlarımızı sevməliyik" - FOTOLAR

"Miss İngiltərə"nin finalçısı müsabiqənin təxminən bir əsrlik tarixində heç bir makiyaj etmədən yarışan ilk gözəllik kraliçası olub.

Metbuat.az xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı kollec tələbəsi Melisa Raouf “İndependent” qəzetinə müsahibəsində deyib ki, makyaj etmədən təbii gözəlliyi ilə iştirakçı olmaqla mesaj vermək istəyib:

“Bu, mənim üçün çox vacibdir, çünki müxtəlif yaşlarda olan qızların makiyaj etməyəndə özlərini təzyiq altında hiss etdikləri duyurdum. Əgər insan öz dərisini sevirsə, bu onu xoşbəxt edirsə onu makiyajla örtmək məcburiyyətində qalmamalıdır. Bizi unikal edən qüsurlarımızdır”.

Qeyd edək ki, 20 yaşlı Melisa oktyabrda keçiriləcək milli finala da yenidən makyaj etmədən çıxmağı planlaşdırır.

