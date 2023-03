Elektrik enerjisi talanır - ​“Azərişıq”

“Azərişıq” ASC qeyri-əhali abonentləri arasında elektrik enerjisinin talanması halları aşkarlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan məlumat verilib.

Qurum bəyan edib ki, enerji itkilərinin azaldılması istiqamətində görülən işlərə baxmayaraq, enerjidən qanunsuz istifadə edənlərə rast gəlinir. Belə ki, Bakının Xəzər rayonunda “Ev Qur” adlı mağazaya baxış keçirilən zaman məlum olub ki, elektrik sayğacı kənar müdaxilə səbəbindən axan cərəyanı yarıbayarı az qeyd edir.

Xırdalan şəhərində sement zavodunda da kənar müdaxilənin olduğu aşkar edilib. Baxış zamanı elektrik sayğacının "A", "B", və "C" faza cərəyan sıxaclarına müdaxilə edildiyi məlum olub.

Paytaxt və ətraf ərazilərlə yanaşı, Salyan rayonunda bəzi qeyri-əhali abonentlərinin elektrik enerjisini taladığı aşkarlanıb. Rayon ərazisində mağazalardan birinə baxış keçirilən zaman məlum olub ki, obyektə sayğac sxemindən kənar xətt daxil olur.

Analoji vəziyyətə avtoyuma və kafe fəaliyyəti göstərən digər bir obyektdə rast gəlinib. Burada da sayğaca kənar müdaxilə etməklə elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə olunduğu müəyyən edilib.

Elektrik enerjisinin talandığı növbəti fakt balıqçılıq təsərrüfatında ortaya çıxıb. Abonent uzaq məsafəyə kənar xətt çəkməklə yanaşı, uzaqdan idarə olunan xüsusi qurğu da quraşdırıb.

"Qeyd edilən faktlarla bağlı qanunamüvafiq tədbirlər görülüb, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib və bu ardıcıl olaraq davam etdiriləcək. Həmçinin, bu cür qanunsuzluğa yol verən obyekt və müəssisələrin, şəxslərin adları kütləvi informasiya vasitələrində ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Abonentlər bilməlidirlər ki, atılan bu neqativ addımlar təkcə elektrik enerjisinin talanması ilə nəticələnmir. Digər abonentlərin keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edilməsinə maneələr yaradır, insanların həyat və sağlamlığını ciddi təhlükə altına salır", - deyə səhmdar cəmiyyəti bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.