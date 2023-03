ABŞ-dan çağırış: Dərhal Rusiyanı tərk edin

ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken Rusiyada qalan Amerika vətəndaşlarını dərhal ölkəni tərk etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət katibinin “Vol Strit Jurnal”ın əməkdaşı Evan Qerşkoviçin həbsi fonunda verdiyi bəyanatda deyilir.

"Dövlət Departamentinin ən yüksək prioriteti ABŞ vətəndaşlarının xaricdəki təhlükəsizliyidir. Biz Rusiyada ABŞ vətəndaşlarını təhdid edən təhlükə ilə bağlı ciddi xəbərdarlıqlarımızı bir daha təkrar edirik. Rusiyada yaşayan və ya oraya səyahət edən ABŞ vətəndaşları dərhal ölkəni tərk etməlidirlər” -deyə bəyanatda bildirilir.

