Xəstəxanaya yerləşdirilən Roma Papası Fransiskin vəziyyəti yaxşılaşmağa doğru gedir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hazırda Papanın müalicələri davam edir.

Qeyd edək ki, 86 yaşılı Papa Fransisk rutin müayinə üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.