“Globo Esporte” nəşri 2022-ci ildə idman oyunlarında ən çox manipulyasiya şübhəsi olan 10 ölkəni açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıya Braziliya başçılıq edir.

Cənubi Amerika ölkəsində ötən il ərzində 152 danışılmış oyun şübhəsi olub. İkinci pillədə Rusiya qərarlaşıb. İlk “üçlüy”ü isə Çexiya qapayıb.

1. Braziliya – 152 oyun

2. Rusiya - 92

3. Çexiya - 56

4. Qazaxıstan - 43

5. Çin - 41

6. Yunanıstan - 40

7. Argentina - 39

8. Filippin - 36

9. Polşa - 36

10. Tailand - 35

