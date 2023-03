Sumqayıt təhsil müəssisəsinin müəllimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər 5 saylı tam orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi işləmiş Adilə Zülfüqarova dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

