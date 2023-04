Türkiyənin ATV ekranlarında məşhur ilahiyyatçı Nihat Hatipoğlunun təqdimatında canlı yayımlanan iftar proqramındakı bu görüntülər gündəm olub.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Nihat Hatipoğlu verilişdə çətin anlar yaşayıb.

Qızcığazın "atam məni və anamı tərk etdi. Buna çox üzülürəm. İndi oruc tutur, orucu qəbul olarmı?" sualı hər kəsi kövrəldib. Həmin anlarda qızın ağlaması və verdiyi sual Hatipoğluya çətin anlar yaşayıb.

