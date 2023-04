Krallığı qarışdıran iddia: Deputat biabır oldu

Böyük Britaniyanın Mühafizəkarlar partiyasının deputatının fahişəxanada oyanması ilə bağlı məlumatlar gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, deputat həmkarına zəng edərək, “Bura necə gəldiyim yadımda deyil, paltarımı tapa bilmirəm” deyib. O həmkarından kömək istəyib. Britaniya mətbuatının məlumatına görə, bəzi dairələr deputatın kimliyini bilsə də, onun adını açıqlamır.

Bəzi saytlar deputatın kimliyi ilə bağlı müxtəlif adlar irəli sürüblər. Hadisənin bir müddət əvvəl baş verdiyi, lakin indi mətbuata sızdığı bildirilir.

