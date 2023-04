Xalq artisti Ramiz Novruzun məzar daşını görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum aktyorun qızı Şəfəq Novruz bildirib ki, atasına fərqli məzar daşı düzəltdirmək istəyiblər:

"Qəbrin eskizini Cavidan çəkdi. Şəkillərin bəzisini də mən seçdim. Yaratdığı obrazlardan fotolar yerləşdirdik. Ən əsası isə onun Həzi Aslanov obrazının görüntüsü var".

Cavidan isə "Məzar daşında "Sizi dünyalar qədər sevirdim" filmindəki Həzi Aslanov obrazının sözlərinin yazıldığını qeyd edib.

