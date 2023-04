Gənc müğənni Jalə Əliqi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran bildirib. Məlumata görə, səhhətində problem yaranan müğənni Türkiyəyə müalicə alıb. Bir müddət öncə vətənə qayıdan Jalə qəfildən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Jalə Əliqi 1994-cü ildə Naxçıvanda dünyaya gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.