Ağdam rayonunun Talışlar kəndi - FOTOLAR

Ağdam rayonunun Talışlar kəndi Maqsudlu kənd inzibati ərazi dairəsində yerləşir.

Kənd Birinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Erməni vandalları işğal dövründə kəndi viran qoyaraq xarabalığa çeviriblər.

İkinci Qarabağ müharibəsində Ordumuzun şanlı Qələbəsindən sonra 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli Bəyanata əsasən, Ağdam rayonu noyabrın 20-də Azərbaycana qaytarılıb.

İşğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalmış Talışlar kəndinin görüntülərini təqdim edirik.

