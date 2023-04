Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Antalyaya səfəri zamanı turistin maraqlı sualı ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, turist Çavuşoğludan "Messi, yoxsa Ronaldo?" deyə soruşub. Çavuşoğlu isə turistə "Merih Demiralı və Hakan Çalhanoğlunu bəyənirəm" deyə cavab verib.

