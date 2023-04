“Aktyorlar üçün qəbiristanlıq yaradılsın” - Afaq Bəşirqızı

Xalq artisti Afaq Bəşirqızı aktyorlar üçün qəbiristanlıq salınmasını istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ustad aktrisa "ATV səhər"ə açıqlamasında bildirib. Bəşirqızı Rusiyadakı mədəniyyət xadimləri üçün salınan Novodeviçye qəbiristanlığını misal çəkərək Azərbaycanda da yaradılmasını təklif edib:

"Neçə vaxtdır deyirəm ki, aktyorlar üçün qəbiristanlıq yaradılsın. Çünki aktyorlar, incəsənət adamları rəhmətə gedəndə hamı qalır bir-birinə baxa-baxa. Çətinlik çəkilir, gözləyirlər ki, Qurd qapısından, Xırdalandan xəbər verilməlidir. Tanınmış aktyorlar bir arada olmalıdırlar. Novodeviçye qəbiristanlığına giriş bizim pulla 3 manatdır. Oradan yığılan pul isə işçilərə verilir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.