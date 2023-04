Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu açıqlandı

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 1/4 final mərhələsin ilk oyunları çərçivəsində keçirilən matçların ardından İngiltərənin “Mançester Siti” klubunun müdafiəçisi Con Stounz bu ada layiq görülüb.

O, “Milan”ın (İtaliya) yarımmüdafiəçisi Brahim Diaz, “Real Madrid”in (İspaniya) hücumçusu Vinisyus Junior və “İnter”in (İtaliya) müdafiəçisi Alessandro Bastonini qabaqlayıb.

Stounz Almaniya təmsilçisi “Bavariya”nı 3:0 hesabı ilə məğlub etdikləri ilk görüşdə məhsuldar ötürmə verib.

