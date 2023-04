Sabaha olan ulduz falı açıqlandı: Pul, yeni tanışlıqlar...

20 aprel tarixinə olan ulduz falı açıqlanıb.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən ulduz falını təqdim edir:

Qoç

Sevdiyiniz insanı maddi cəhətdən dəstəkləmək istəyiniz aranızda anlaşılmazlıqlara səbəb ola bilər. Bundan əlavə, öz maliyyə gəlir mənbələrinizlə bağlı yeni investisiyalar ola bilər.

Buğa

Bəyənmədiyiniz şeyi ona partnyorunuzdan gözləntilərinizi söyləməklə ifadə edə bilərsiniz. Partnyorunuzun sizi başa düşə bilmədiyi məsələlərdə eqoist davrandığını düşünə və bir anlıq da olsa münasibətinizlə bağlı mənfi düşüncələrə sahib ola bilərsiniz.

Əkizlər

Ailə böyüklərinizlə bir yerdə olacağınız, özünüzü həm yorğun, həm də mənəvi cəhətdən xoşbəxt hiss edəcəyiniz gözəl bir gün keçirə bilərsiniz. Baxışlarınızın dəyişəcəyi və həyata fərqli pəncərədən baxacağınız bir gün keçirə bilərsiniz.

Xərçəng

Emosional həyatınızda yaxşı inkişaflar yaşamaq sizi bir az da xoşbəxt edə bilər. Uzun müddətdir yaşadığınız monotonluq sona çata bilər, həyatınız rəngarəng ola bilər, münasibətlərinizdə yaşadığınız maddi çətinlikləri əks etdirməməyə diqqət edə bilərsiniz.

Şir

Keçmişdə yaşadığınız əlaqəni yenidən hiss edəcəyiniz bir həsrətlə, hadisələrə xeyirxah tərəfdən baxaraq, birlikdəliyi yenidən düşünə və köhnə xoşbəxtliyinizi geri qaytarmaq istəyə bilərsiniz.

Qız

Evli həyatınız və ya münasibətdə olduğunuz insanla bağlı həyatınız üçün çox əhəmiyyətli bir mövzuda ciddi qərar vermə prosesində olduğunuz proseslərdən keçə bilərsiniz. Özünüzü təzyiq və geri çəkilmiş hiss edə bilərsiniz.

Tərəzi

Keçmiş sevgilinizlə ünsiyyət qurmaq istəyə bilərsiniz, o insanla danışmaq, fikir mübadiləsi aparmaq və həyatınızı istiqamətləndirmək baxımından çox dəstək ola bilər. Bəxtinizi yenidən sınamaq istəyə bilərsiniz, yenidən bir araya gələ bilərsiniz.

Əqrəb

Karyera həyatınız bu gün yeni razılaşmalar və yeni işgüzar dostluqlar baxımından kifayət qədər aktiv ola bilər. Uzun müddət iş həyatınızdakı səssizlik və rutin dövr bu gün ediləcək yeni başlanğıclarla sona çata bilər.

Oxatan

Hadisələrə fərqli bir baxış bucağı göstərəcəyiniz və sosial sahələrdə dostlarınızla daha aktiv olacağınız eyni zamanda rahat bir gün keçirə bilərsiniz.

Oğlaq

Eşq həyatınızda verdiyiniz qəti və aydın qərarlar və partnyorunuzdan görəcəyiniz yaxşı yanaşmalar sayəsində daha müsbət düşüncəyə sahib ola bilərsiniz. Bu gün sevdiyiniz insanla daha yaxşı və əyləncəli vaxtlar keçirə bilərsiniz.

Dolça

Bu gün özünüzə çox vaxt ayıra və xarici görünüşünüzlə bağlı dəyişikliklər edə bilərsiniz. Uzun müddətdir özünüzü məhdudlaşdırdığınız maliyyə məsələlərinizdə yeni başlanğıclar edə, maliyyə məsələlərində yaxşı inkişaflar yaşaya bilərsiniz.

Balıqlar

Yaxın dostunuzdan gözlədiyiniz maddi dəstək sayəsində planladığınız alış-verişlərinizi bitirə və bu əməliyyatlardan qazanc əldə edə bilərsiniz.

